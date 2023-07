Kosovo, rissa in Parlamento: acqua e anatemi contro il premier, poi botte senza esclusione di colpi

Diversi deputati dell'opposizione, riferiscono i media locali, a più riprese durante l'intervento del premier dedicato alla situazione nel nord del Kosovo hanno rivolto frasi offensive nei riguardi di Albin Kurti. La bagarre si è scatenata quando uno dei deputati di opposizione ha lanciato dell'acqua contro lo stesso Kurti e il vicepremier Besnik Bislimi.

A scontrarsi fisicamente e senza esclusione di colpi sono stati alcuni ministri con deputati dell'opposizione. Gli addetti alla sicurezza sono prontamente intervenuti, mettendo al sicuro il premier, che è stato portato via dall'aula.

Non è la prima volta che nel parlamento del Kosovo si registrano incidenti. In particolare, il movimento 'Autodeterminazione' (Vetevendosje, sinistra nazionalista), guidato da Kurti, quando negli anni scorsi era all'opposizione del governo del premier Isa Mustata, condusse a lungo una dura campagna di ostruzionismo contro la ratifica di un documento di accordo con il Montenegro (ritenuto dannoso per gli interessi del Kosovo), lanciando uova e altri oggetti contro la presidenza e perfino rilasciando in più occasioni gas lacrimogeni in aula per impedire le operazioni di voto.