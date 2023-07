Le prime parole di Kevin Spacey dopo l'assoluzione: "Sono commosso e grato"

“Sono profondamente commosso dal verdetto”. L'attore Kevin Spacey, due volte premio Oscar, all'uscita dal tribunale di Southwark, ha ringraziato “la giuria per aver esaminato attentamente tutti i passaggi” di un processo durato un mese: nove i capi d'accusa di abuso e molestie sessuali a suo carico per i quali è stato giudicato non colpevole.

Spacey ha ringraziato chi ha lavorato per lui prima di infilarsi su un’auto dai vetri scuri insieme ai suoi avvocati.

Finisce per lui un incubo iniziato nel 2017, quando, in pieno MeToo, l'attore era stato accusato da quattro uomini di molestie sessuali. Al momento del verdetto, in aula, molto commosso, con la mano sul cuore, aveva più volte ringraziato i giurati.