Meloni: "L'Italia si sa prendere cura del suo patrimonio mettendo insieme cultura e modernità"

Dopo aver inaugurato il primo viaggio del Frecciarossa che, per una domenica al mese, collegherà la stazione di Roma Termini con Pompei, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si sono recati in visita agli Scavi. Ad accoglierli il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“Sono molto contenta di partecipare a questa iniziativa che speriamo abbia un successo tale da essere implementata ancora. Il nostro obiettivo è quello di implementare e rendere il patrimonio culturale italiano fruibile. Mettere insieme cultura e modernità”, ha detto Giorgia Meloni.

"Pompei, fino a qualche anno fa era spesso citata per essere uno dei luoghi nei quali l'Italia era meno riuscita a dare lustro alle proprie bellezze. Oggi è uno dei luoghi, nei quali grazie al lavoro di tanti attori in questi anni, dimostriamo che l'Italia sa prendersi cura del suo straordinario patrimonio. Oggi c'è un'altra importante inaugurazione all'interno del parco archeologico (la Casa delle Nozze d'argento), davvero sono fiera di questo lavoro e speriamo di replicare in altri luoghi. Questo dimostra l'attenzione che il Governo dimostra al suo straordinario patrimonio", ha aggiunto la premier.

"Turismo e cultura sono sicuramente la nostra benzina più produttiva, il punto è riuscire a metterli a disposizione in maniera semplice e comoda a turisti che oggi hanno pretese legittimimanente sempre più alte. C'è una competitività nel mondo che si fa strada e su cui l'Italia non può rimanere indietro adagiandosi sul grande patrimonio che ha. Dobbiamo riuscire a legare il patrimonio a un'offerta sempre più ampia, semplice e apprezzata. Questo è il grande sforzo che stiamo cercando di fare", ha concluso.