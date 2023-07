Napoli, in fiamme la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto

Un incendio ha distrutto la "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto realizzata in versione monumentale e installata a piazza Municipio, a Napoli. Non sono chiare le cause dell'incendio. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la 'adornavano'.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia municipale.

L'installazione era stata inaugurata lo scorso 28 giugno alla presenza dell'autore, Michelangelo Pistoletto, e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

L'incendio è scoppiato tra le 5,13e le 5,30. A testimoniarlo i video postati da passanti e tassisti che in quei minuti attraversavano la piazza. Della statua restano solo pochissimi brandelli di tela di vetroresina e la struttura metallica. Varie le ipotesi sulle cause dell'incendio anche se appare da escludere l'autocombustione visto l'assenza di apparati elettrici.