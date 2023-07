Roma-Pompei in treno in meno di due ore. Sangiuliano: "Tradizione e modernità"

In meno di due ore dalla Capitale agli Scavi di Pompei. Il collegamento diretto tra Roma e uno dei siti archeologici più famosi al mondo sarà effettuato ogni terza domenica del mese. La partenza è prevista al mattino da Roma Termini alle 8.53 con fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40. Ad attendere i viaggiatori diretti agli Scavi il bus navetta Pompei Link. Il ritorno è alle 18.40 con fermata a Napoli Centrale alle 19.23 e arrivo a Roma Termini alle 20.55.

"Il progetto che abbiamo lanciato con il ministero della Cultura unisce cultura e innovazione", ha sottolineato l'amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris. "Con i nostri treni, che rappresentano anche spazi di incontro e condivisione, portiamo sempre più persone in quei luoghi dove si fa cultura o che attraggono per le loro peculiarità storiche e artistiche", ha spiegato.

"È un'iniziativa che comincia in questo modo - spiega il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - ma che potrà avere ulteriori evoluzioni. L'articolo 9 della Costituzione dice che dobbiamo preservare e tutelare i beni culturali ma li dobbiamo anche sviluppare rendendoli più fruibili. Sono molto contento e orgoglioso di questa idea che ci è venuta in mente all'inaugurazione del totem del binario 21 a Milano chiesta dalla senatrice Liliana Segre". "Se dovessi trovare un titolo - aggiunge - direi 'coniughiamo tradizione e modernità'. Tradizione perché Pompei è uno dei siti archeologici più importanti al mondo, un unicum per come si è preservato per le ragioni storiche che conosciamo. La modernità è rappresentata dall'alta velocità che è un'altra eccellenza italiana".