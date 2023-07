Spagna, Abascal (Vox): "Non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di cacciare Sanchez"

“È un giorno di preoccupazione perché non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di cacciare Pedro Sanchez dal Moncloa Palace. Non capisco perché le persone lo abbiano votato”.

Il leader del partito di estrema destra Vox si è rivolto ai suoi sostenitori commentando sarcasticamente i festeggiamenti che si sono svolti sia presso la sede del Partito socialista che del Partito popolare, che hanno visto i rispettivi risultati del voto come un'opportunità per governare.

"Ho una notizia molto brutta: Pedro Sanchez, pur avendo perso, può bloccare la nomina (del leader popolare Feijoo) ed essere nominato lui con l'appoggio del comunismo, del separatismo golpista e del terrorismo", ha affermato Abascal.

"La chiave è in mano ai partiti dei Paesi Baschi e della Catalogna e sommando quelli di sinistra, i nazionalisti e i separatisti delle regioni, avranno 52 seggi in più rispetto ai partiti di destra. Il resto della Spagna ha votato per la destra, ma queste due regioni decidono, quindi non c'è niente che possiamo fare", ha detto per poi “congratularsi” con il leader del Partito Popolare Feijoo. “Ha vinto le elezioni e, inoltre, lo ha fatto senza fare affidamento su Vox, come voleva anche lui. Di conseguenza, immaginiamo che manterrà la sua offerta al Partito socialista per vedere se gli permetterà di governare”.

"Alla luce del risultato delle elezioni politiche spagnole, ha dichiarato Abascal, Vox è pronta sia a sostenere un governo guidato dal Partito Popolare che a stare all'opposizione".