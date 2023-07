I testimoni al Congresso Usa: "Gli Ufo sono una minaccia per la sicurezza"

Due ex piloti di caccia della Marina e un ex ufficiale dell'intelligence hanno testimoniato sui fenomeni anomali non identificati (UAP), noti anche come UFO, e chiesto al governo degli Stati Uniti di essere più trasparente poiché questi oggetti non identificati rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

“Mentre ci riuniamo qui, gli UAP sono nel nostro spazio aereo, ma sono gravemente sottostimati. Non si tratta di avvistamenti rari o isolati. Sono di routine. Piloti militari e di voli passeggeri e commerciali sono spesso testimoni di questi fenomeni”. A parlare davanti alla Commissione incaricata dal Congresso è l'ex pilota di caccia Ryan Graves.

"Molti nel governo sanno più di quanto lasciano intendere, ma tengono nascoste informazioni cruciali. Dal 2021, tutti i video UAP sono classificati come segreti. Questo livello di segretezza non solo impedisce la nostra comprensione, ma alimenta speculazione e sfiducia”, spiega.

Poi racconta la sua esperienza: "Nel 2014, ero un pilota dello Squadrone di attacco 11 dei caccia della Marina, i Red Rippers, ed ero di stanza al NAS Oceana a Virginia Beach. Dopo che i nostri sistemi radar di jet sono stati aggiornati, abbiamo iniziato a rilevare oggetti sconosciuti che operano nel nostro spazio aereo."

“Durante una missione di addestramento nella Warning Area Whisky-72, dieci miglia al largo della costa di Virginia Beach, due Super Hornet F-18 hanno avvistato un UAP. L'oggetto, descritto come un cubo grigio scuro o nero all'interno di una sfera trasparente, è arrivato a meno di 50 piedi da uno degli aerei. Il comandante della missione ha interrotto immediatamente il volo ed è tornato alla base. Il nostro squadrone ha presentato un rapporto di sicurezza, ma non vi è stato alcun riconoscimento ufficiale dell'incidente e nessun ulteriore meccanismo per segnalare gli avvistamenti”.

Poi tocca a David Fravor che risponde “sì” alla domanda: "Pensa che gli UAP rappresentino una potenziale minaccia per la nostra sicurezza nazionale?"

“La tecnologia che abbiamo visto nei cieli è di gran lunga superiore a qualsiasi altra cosa esista oggi”.

La scorsa settimana, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che gli UAP stanno avendo un "impatto sui nostri campi di addestramento": "è pericoloso quando i piloti vedono cose e non sono sicuri di cosa siano".