Violenta onda si infrange sul traghetto, che si incaglia e affonda parzialmente: salvi i 129 a bordo

La nave MV Maria Helena della Montenegro Shipping Lines era diretta all'isola di Tablas, al largo delle coste delle Filippine, quando una grande onda ha provocato l'incidente: il traghetto si è arenato per poi sprofondare parzialmente nelle acque al largo della città di Banton, nella provincia di Romblon. In quel momento c'erano 93 passeggeri e 36 membri dell'equipaggio a bordo, che sono stati recuperati in sicurezza dalla guardia costiera. Stando ai primi racconti, in seguito al violento impatto l'equipaggio si sarebbe affrettato a mettere in sicurezza i camion ma le corde, inizialmente utilizzate per cercare stabilità, si sarebbero spezzate. Dunque, l'imbarcazione si sarebbe incagliata successivamente e avrebbe iniziato a imbarcare acqua. A quel punto è iniziata una corsa contro il tempo per mettere in salvo passeggeri e personale.