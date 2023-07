Zelensky in piazza a Vilnius: "L'Ucraina più sicura nella Nato, la Nato più forte con l'Ucraina"

Centinaia e centinaia di persone, nella piazza Lukiškiu, nel cuore di Vilnius, hanno accolto il presidente ucraino Vladimir Zelensky, arrivato questo pomeriggio in Lettonia per prendere parte al summit Nato che si è aperto oggi. "La Nato renderà l'Ucraina più sicura, l'Ucraina renderà la Nato più forte", ha affermato. Sul palco da cui ha parlato Zelensky inizierà tra poco un concerto. "L'Ucraina si candida per entrare nella Nato! Le grandi potenze mondiali avranno abbastanza volontà e coscienza per onorare la promessa fatta nel 2008 di invitare l'Ucraina a diventare un membro a pieno titolo della Nato?", scrivono gli organizzatori dell'evento. In piazza giovani, adulti, famiglie con bambini: tutti con la bandiera giallo-blu e con striscioni e cartelli "Slava Ukraine". "Insieme mandiamo un messaggio chiaro ai leader mondiali su ciò che la Lituania pensa dell'adesione dell'Ucraina alla Nato", scrivono gli organizzatori Strong Together, Blue/Yellow, LRT - Lithuanian National Radio and Television, Centro culturale di Vilnius.