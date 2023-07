La danza della lava

Siamo a pochi chilometri dalla capitale Reykjavik, sulla penisola di Reykjanes.

E' qui che nel pomeriggio di lunedì si è risvegliato il vulcano, per la terza volta in due anni, dopo essersi fatto annunciare da una fitta serie di eventi sismici. Si è aperta una fessura sulla schiena del monte Fagradalsfjall e da quella crepa la lava ha iniziato a ribollire e scivolare a valle.

Nel marzo del 2021, fontane di lava eruttarono in modo più violento e continuarono così per 6 mesi, poi la scena si verificò ancora nell'agosto 2022, invitando residenti e turisti a visitare l'evento. Prima di quelle due eruzioni, il sistema vulcanico del Fagradalsfjall era rimasto in silenzio per più di 6000 anni.

Uno spettacolo, per ora, senza particolari pericoli.

“Al momento è un'eruzione molto limitata, è solo lava e non ci sono getti di lapilli e cenere”, dice il servizio meteorologico islandese: anche il traffico dell'aeroporto internazionale non è stato disturbato. Ma tutti qui ricordano la tremenda eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, che nel 2010 costrinse a terra quasi 100mila voli in gran parte dei cieli europei - e migliaia di islandesi a lasciare le loro case.