Wanda Nara, il malore e il ricovero d'urgenza all'ospedale di Buenos Aires

Qualche giorno fa ha ricevuto il premio Martín Fierro, uno dei più ambiti riconoscimenti della Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, come “Rivelazione dell’Argentina”. Poi la notizia del malore e il ricovero d'urgenza. Wanda Nara sarebbe già stata dimessa dopo un controllo in un ospedale di Palermo, nel quartiere di Buenos Aires. La showgirl e agente, secondo quanto riportano i media sudamericani, avrebbe svolto una serie di accertamenti e i risultati emersi avrebbero evidenziato dei valori alterati. In particolare la Nara avrebbe i “globuli bianchi alti e la milza dilatata”. In attesa degli esiti di altri test medici Nara, al momento, resterà in Argentina. Annullato, dunque, il viaggio già programmato a Milano.