La conferenza stampa di Zaki: "Sono finalmente qui, un sogno che si avvera"

Patrick Zaki, rientrato oggi dall'Egitto e arrivato a Bologna, ha ringraziato tutti coloro che hanno spinto perché potesse riottenere la libertà “in Italia e in Egitto”: amici, colleghi, le Ong, Amnesty e Riccardo Noury in particolare, il mondo accademico e la società civile e tutti coloro che "hanno lavorato duro" perché potesse tornare libero, compresi gli apparati dello Stato ai massimi livelli a partire, dice espressamente, "dal primo ministro", Giorgia Meloni.

"Sono qui come un difensore dei diritti umani", ha poi continuato Patrick Zaki. "Sono passato da tutto quello da cui sono sono passato perchè ho difeso i diritti umani e la libertà". Ed è un ruolo che ora non dismetterà assicura nella conferenza stampa di stasera in Rettorato a Bologna. "All'inizio come alla fine", della lunga vicenda giudiziaria, "sono un ricercatore e un difensore dei diritti umani" con l'idea che "un capitolo nuovo" di questo lavoro e di questo impegno, dice così, possa cominciare "di nuovo qui a Bologna. Non sono uno che, ottenuta la libertà, si chiude una porta alle spalle e dimentica".

Non può dimenticare, spiega in inglese, chi ancora paga il prezzo dell'impegno di pace, specie in Egitto e si augura che il lieto fine della sua storia ne inneschi altri. Così come, prima di chiedere "giustizia per Giulio Regeni", si appella ad Italia ed Europa, perchè non dimentichino, chi nel sud del mondo -per ragioni di cambiamenti climatici, tipi di governo o impatto dei cambiamenti climatici- rischia la vita per garantire un futuro migliore ai propri figli. Si sia responsabili verso queste persone, chiede Zaki. Si difendano i diritti umani e il diritto internazionale, si evitino ai migranti rotte pericolose. Poi l'appello per Regeni e una chiosa finale in italiano: "Bologna rimarrà la città della libertà".