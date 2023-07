Patrick Zaki è libero: "Voglio tornare subito in Italia dai miei colleghi all'università"

L'incubo è finito, Patrick Zaki è finalmente un uomo libero. Il giovane ha lasciato questa mattina l'edificio della Direzione di polizia di Nuova Mansura, in Egitto, dopo la grazia presidenziale.

Appena liberato, dopo aver stretto la mano a un uomo della sicurezza in maglietta a righe al limitare di una serie di transenne, Patrick Zaki ha abbracciato per vari secondi la madre Hala, poi la fidanzata Reny Iskander, la sorella Marise e il padre George.

"Ora sono libero di andare a Bologna dai colleghi dell'ateneo", ha detto ai giornalisti presenti sul posto appena liberato. "Penso a tornare in Italia il prima possibile, speriamo che avvenga presto".

Ieri il provvedimento di grazia a firma del presidente egiziano Al-Sisi. La grazia annullerebbe la condanna tre anni per diffusione di false notizie e destabilizzazione della sicurezza nazionale, sentenza emessa dal tribunale di Masura due giorni fa.

I famigliari di Patrick Zaki e la fidanzata Reny sono rimasti ore in attesa fuori dal carcere di Gamasa in attesa della liberazione del figlio, attivista per i diritti umani ricercatore egiziano dell'Università di Bologna dove recentemente si è laureato potendosi collegare da remoto.

"Sto pensando a ritornare a Bologna, ad essere con i miei colleghi all'università", ha detto ancora il neolaureato dell'Alma Mater. "Ora torno al Cairo", ha detto ancora incalzato da domande. "Direttamente?", gli è stato chiesto dall'ANSA (ossia senza passare per Mansura, dove la famiglia ha una casa): "Il Cairo", si è limitato a rispondere Zaki.