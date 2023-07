Zelensky è a Leopoli con i militari catturati all'Azovstal per la preghiera dei 500 giorni di guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Leopoli insieme ai militari che difesero per mesi l'acciaieria Azovstal di Mariupol, rilasciati oggi in uno scambio di prigionieri. Lo riporta Ukrinform. "Oggi, nel 500° giorno di guerra, abbiamo riportato a casa in Ucraina cinque dei nostri eroi, Eroi dell'Ucraina, comandanti della difesa di Mariupol e Azovstal - Denis Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Sergey Volynsky, Oleg Khomenko e DenisShlega. Hanno combattuto per l'Ucraina, hanno combattuto in modo eroico, assolutamente. Hanno passato la prigionia russa, poi sono stati in Turchia per più di 300 giorni, è ora che tornino a casa", ha detto Zelensky.