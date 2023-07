Zelensky in visita alle truppe sul fronte di Bakhmut: "Eroici" - video

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in visita alle truppe ucraine che operano sul fronte di Bakhmut. Lo scrive lo stesso Zelensky in un post. "Direzione Bakhmut, posizioni avanzate delle Forze Operative Speciali. Oggi sono qui per congratularmi con i nostri soldati" "per onorare la loro forza. Ho sentito il rapporto di un comandante, ho parlato con i soldati. Molto potente, molto efficace", ha scritto Zlensky. "Lo svolgimento dei compiti per il bene dell'Ucraina da parte vostra, ragazzi, è davvero eroico", ha aggiunto il presidente ucraino postando una serie di immagini assieme ai soldati. Zelensky è stato anche in visita alle truppe in Donetsk, pubblicando delle immagini con i soldati in una stazione di servizio. Grazie a tutti coloro che combattono per l'Ucraina e che aiutano e ci sostengono", ha scritto il presidente ucraino