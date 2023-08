Strage di Bologna, 43 anni di dolore e mancate verità

Sono passati 43 anni dalla strage alla stazione di Bologna, che causò la morte di 85 persone e oltre 200 feriti.

Molte oggi le manifestazioni per ricordare un evento che fu snodo degli anni di piombo e sul quale pesano ancora dubbi, ombre, polemiche: condannati come esecutori i terroristi neri Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, accertata la matrice neofascista così come il coinvolgimento nei depistaggi della loggia massonica P2 e di pezzi dello Stato, la verità sui mandanti e sui moventi è ancora opaca.

Lucia Voltan ricorda il lungo e tormentato percorso giudiziario che non si è ancora compiuto.