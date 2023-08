I 90 anni di Roman Polanski: nei suoi film la tensione tra bene e male

Roman Polanski nasce a Parigi il 18 agosto del 1933. Inizia la sua carriera come attore, poi a 29 anni si impone come regista Il coltello nell'acqua (candidato all'Oscar come miglior film straniero) dopo un'infanzia e un'adolescenza segnate dalla tragedia dell'Olocausto che ha ucciso la madre ad Auschwitz, deportato il padre a Mathausen-Gusen e costretto lui alla fuga.



Nel 1963 si trasferisce in Inghilterra e realizza Repulsione, seguito da Cul de sac e da Per favore, non mordermi sul collo! in cui lancia Sharon Tate che diventerà sua moglie. Si trasferisce, poi, negli Stati Uniti dove gira Rosemary's Baby, horror interpretato da Mia Farrow e candidato all'Oscar. Nel 1969, l'uccisione della Tate da parte della setta di Charles Manson sconvolge la sua vita per qualche anno. Torna al successo con Chinatown: stavolta le candidature all'Oscar sono undici.



Nel 1976 gira in Europa L'inquilino del terzo piano. Segue, nel 1979, Tess, interpretato da Nastassja Kinski (con cui ha una breve relazione). Negli anni successivi si dedica al teatro e alla sua autobiografia "Roman by Polanski" che esce nel 1984. Quattro anni dopo è di nuovo successo al cinema (dopo il flop di Pirati) con Frantic, interpretato da Harrison Ford ed Emmanuelle Seigner (che diventerà sua moglie) e nel 1992 dirige Luna di fiele.



Nel 1993 riceve il Leone d'Oro alla carriera. Nel 2002 Il pianista riceve nove candidature all'Oscar, ne vince tre (miglior regia, miglior attore protagonista ad Adrien Brody e miglior sceneggiatura non originale a Roman Harwood). Vince anche la Palma d'oro a Cannes e il David di Donatello 2003 per il miglior film straniero. Seguono, negli anni successivi, Oliver Twist (2004), Carnage (2011), Venere in pelliccia (2013), Quello che non so di lei (2017), L'ufficiale e la spia. Il prossimo 28 settembre uscirà The Palace con anteprima veneziana.