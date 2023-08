A Kharkiv l'anno scolastico inizierà in metropolitana - video

La città di Kharkiv, nel nordest dell'Ucraina, si prepara al rientro a scuola. E con in conflitto che va avanti da oltre 18 mesi, dopo l'invasione russa del Paese, l'anno scolastico inizierà in metropolitana, quella che per molti ucraini all'inizio della guerra è stata un rifugio sicuro sotto i bombardamenti russi. Sono state predisposte 60 classi nei locali della metropolitana per circa mille studenti in vista dell'inizio delle lezioni, a settembre, ha annunciato il sindaco Ihor Terekhov con il progetto di allestire altre aule per consentire lo svolgimento delle lezioni in presenza per i bambini più volte a settimana.

Nelle ultime settimane la Russia, evidenzia la Cnn, ha sostenuto di aver preso il controllo di diverse postazioni ucraine vicino alla città di Kharkiv, che era stata occupata dalle forze russe nei primi mesi del conflitto ed è stata liberata dagli ucraini nel settembre dello scorso anno. Lo scorso 10 agosto le autorità ucraine avevano ordinato il trasferimento obbligatorio di circa 12mila civili da località e villaggi nella regione di Kharkiv.

Video dal profilo “X” di Maria Adveeva