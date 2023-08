“Aereo Cagliari-Roma, rattoppato con lo scotch”, il video-denuncia dell'ex deputato sardo

“Ci trattano da colonia del terzo mondo. Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato”, scrive Mauro Pini sui social. L'ex presidente della Regione Sardegna, ed ex parlamentare, partito da Cagliari con un Airbus della Ita Airways, all'arrivo a Fiumicino si è accorto dello scotch applicato sulla parte inferiore della carlinga, vicino all'apertura del carrello. Il video mostra chiaramente il nastro argentato adesivo applicato a una porzione ristretta. “Nessuno si è accorto di niente, per via dell'imbarco dal tunnel - spiega Pili - all'arrivo a Fiumicino la scoperta di aver viaggiato con un aereo, spacciato come del 2021, in realtà rattoppato in modo scandaloso. Ovviamente, aereo destinato alle rotte da e per la Sardegna. Diranno che è tutto in regola”, conclude.

“Ita Airways opera sempre nel rispetto degli standard di sicurezza dettati dalle autorità competenti e nel totale rispetto dei propri passeggeri e del personale di bordo. L'intervento manutentivo si è reso necessario per far fronte temporaneamente a un danneggiamento riscontrato su un pannello. Tale azione è stata effettuata nel rispetto della manualistica approvata dal costruttore che prevede in questi casi l'utilizzo di specifico 'nastro ad alta velocità' metallico di specifico impiego aeronautico (high speed tale adhesive film tape - aluminium foil)”, precisa la nota della compagnia.