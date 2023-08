Allarme granchio blu: “Infesta i nostri mari”. Una startup di Rimini esporta 16 tonnellate negli Usa

Pescato in Italia e considerato un “problema”, il granchio blu è esportato oltreoceano a Miami e in Florida nella terra in cui è autoctono. Il Delta del Po è una delle aree d'Italia in cui la diffusione del crostaceo sta causando maggiori problemi. “Purtroppo ce ne sono troppi. Non sappiamo come fare. Adesso stiamo smaltendo circa 9-10 tonnellate al giorno di granchi, ma è come prendere un cucchiaio e vuotarlo nel mare”, dichiara Mauro Finotello, presidente della cooperativa Rosa dei Venti di Goro (Ferrara). A Goro, in particolare, l'allevamento di vongole veraci sta vivendo una pesante crisi in quanto i granchi si nutrono proprio dei rinomati molluschi.

E così la presenza del granchio blu, “regalo” si fa per dire delle zavorre delle navi e dell'apertura del canale di Suez, è esplosa con danni notevoli per il settore ittico di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nella difficile attuazione di arginare il problema, una startup di Rimini ha saputo “interpretare” la crisi e trasformarla in opportunità iniziando a esportare il crostaceo negli Usa. Mariscadoras, una società benefit, costituita da cinque donne, ha inviato negli Stati Uniti il primo container da quasi 16 tonnellate di crostacei. Un'operazione che può apparire paradossale ma che di fatto coinvolge il pescato nelle aree più in crisi: ovvero la Sacca di Goro, del territorio di Comacchio, e il Delta del Po.

Già nel 2001 i granchi blu costituivano una minaccia, il problema si è ripetuto anche nel 2022 fino a esplodere nell'ultimo mese probabilmente anche a causa dei cambiamenti sull'habitat provocati dal post alluvione. Negli Usa la richiesta dei consumatori è talmente alta che c'è spazio anche per il granchio blu pescato nell'Adriatico. “Ce n'era tanto - spiega all'ANSA Alice Pari, della Fondazione Cetacea e tra le cinque fondatrici della startup - ma non aveva mercato e quindi abbiamo pensato a un progetto di promozione. Perché lo comprano proprio negli Usa, da dove proviene? Probabilmente lì essendo specie autoctona hanno dei vincoli di pesca che qui non abbiamo e la domanda è molto alta”.