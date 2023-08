Alluvioni in Cina. Sale il bilancio delle vittime a Pechino

Sono 33 i morti accertati e 18 le persone ancora disperse per le alluvioni che nelle scorse settimane hanno devastato Pechino, danneggiando le infrastrutture e allagando vaste aree della periferia della capitale cinese.



"Vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze a coloro che sono morti nell'adempimento del proprio dovere e alle sfortunate vittime", ha detto in una conferenza stampa Xia Linmao, vicesindaco di Pechino, nel resoconto dell'emittente statale CCTV. Tra le vittime anche cinque soccorritori.



I nuovi dati sulla capitale, principalmente a causa di inondazioni e crolli di edifici, sono quasi tre volte la cifra fornita martedì dalle autorità locali.



Il distretto più colpito è quello di Mentougou, alla periferia occidentale della capitale. Qui le piogge e le inondazioni hanno coinvolto 310 mila persone e danneggiato quasi 35.000 abitazioni. Il più grave disastro nella storia del distretto.



Pechino ha registrato le precipitazioni più abbondanti degli ultimi 140 anni, portate dal passaggio della coda del tifone Doksuri che ha inondato la regione.

Nella provincia di Hebei, che confina con Pechino, allo stato risultano 15 morti e 22 dispersi, in quella di Jilin, 14. Più a nord, nell'Heilongjiang, i media statali hanno riferito che dozzine di fiumi hanno visto il livello dell'acqua salire al di sopra dei "segnali di allarme" negli ultimi giorni.



Le inondazioni hanno provocato morti e dispersi anche in altre regioni della Cina. Decine di persone sono finora morte nelle inondazioni nel nord e Pechino, venerdì scorso, ha stimato in 147 morti o dispersi il bilancio dei recenti disastri naturali, mentre il nordest si prepara a un'altra ondata di maltempo.



Sei persone sono morte e quattro risultano disperse nella città di Shulan, nella regione nord-orientale di Jilin, dopo cinque giorni consecutivi di pioggia che hanno trasformato le strade in fiumi e costretto all'evacuazione di migliaia di persone. Anche nella regione dello Heilongjiang, a nord, i fiumi sono straripati.



Un bilancio che sembra destinato a salire visto che gli straripamenti continuano a mietere vittime. È di sette morti il bilancio dell'esondazione di un fiume nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Le vittime appartenevano a un gruppo di una dozzina di turisti che sono stati sorpresi dall'improvviso innalzamento delle acque mentre si stavano scattando alcune foto, secondo quanto riferiscono i media locali.



Sette vittime che si aggiungono alle cifre comunicate oggi dalle autorità cinesi che stimano in 1,29 milioni le persone colpite dalle alluvioni con 59.000 abitazione danneggiate o distrutte.



Le inondazioni più devastanti della storia recente della Cina si sono verificate nel 1998, quando morirono 4.150 persone, la maggior parte lungo il fiume Yangtze. Nel 2021, più di 300 persone sono morte nella regione centrale dell'Henan. Tra le zone più colpite il capoluogo della regione, Zhengzhou, nella quale le forti piogge trasformarono le strade in fiumi e allagato parte della rete della metropolitana.



Milioni di persone sono state colpite da eventi meteorologici estremi e ondate di caldo prolungate in Cina e in tutto il mondo nelle ultime settimane, eventi che gli scienziati affermano essere esacerbati dai cambiamenti climatici.