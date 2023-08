Altri Mondi - Armored Core VI, i robottoni alla scuola di Dark Souls

Questa settimana partiamo dall'addio di Charles Martinet al suo storico ruolo di voce di Super Mario. Dalla Gamescom di Colonia arrivano l'annuncio di Playstation Portal e quello del remake con ray-tracing di Half Life 2. La recensione della settimana è dedicata ad Armored Core VI: Fires of Rubicon, simulatore di scontri tra robot firmato da From Software, la casa di Dark Souls. Con l'esperto di gaming Lorenzo Fantoni analizziamo il successo di Baldur's Gate 3, gioco lento e vastissimo, in controtendenza a un mercato sempre più mordi e fuggi.

Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).