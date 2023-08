Altri Mondi - Starfield, verso l'infinito e oltre

Questa settimana partiamo da un nuovo design per Lara Croft, che fa capolino come personaggio bonus nei prossimi aggiornamenti di Call of Duty. E poi eccellenze italiane con l'uscita di Daymare 1994: Sandcastle, titolo horror dei romani Invader Studios, e il primo gameplay di Bye Sweet Carole, firmato da Chris Darrill, che mescola una grafica da classico d'animazione Disney con una trama dai toni molto dark. Ci lanciamo poi nello spazio con la nostra recensione di Starfield, ultima grande fatica di Bethesda, mentre l'esperto di gaming Lorenzo Fantoni ci racconta di John Romero, papà di Doom e degli sparatutto, che torna a far parlare di sé con un'autobiografia e un nuovo progetto in cantiere.



Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).