Amazzonia. Un fiume in pericolo ottiene lo status di "persona"

Il fiume Komi Memem, che nelle mappe non indigene viene chiamato Laje, è sinonimo di vita per la comunità degli indigeni Wari', che da secoli abitano l'Amazzonia brasiliana occidentale.

Una simbiosi sempre più minacciata dall’avanzare della deforestazione e dall’espansione della coltivazione della soia e dei pascoli che accerchiano la loro terra. Un assedio dimostrato plasticamente dalle immagini satellitari.

Per proteggere il fiume e con esso la loro tradizione, i Wari' hanno scelto la via del diritto di tradizione occidentale.

A giugno, il comune di Guajara-Mirim ha approvato una legge innovativa che designa il Komi Memem e i suoi affluenti come entità viventi con diritti che vanno dal mantenimento del loro flusso naturale alla protezione della foresta circostante.

Il Komi Memem, affluente di un fiume più grande non protetto, è ora il primo tra le centinaia di fiumi dell'Amazzonia brasiliana ad avere una legge che gli conferisce lo status di persona.

“L’acqua è vita per noi. Non possiamo permettere che l’acqua muoia. È come se fosse una persona per noi”, spiega ad Associated Press, Francisco Oro Waram, insegnante e leader della comunità indigena, promotore della legge nel consiglio comunale.

Si tratta di un nuovo approccio legislativo per la protezione della natura che ha fatto breccia in molte parti del mondo, dalla Nuova Zelanda al Cile. Nel 2018, la Corte Suprema della Colombia, decidendo su una causa intentata da un gruppo di giovani ambientalisti, aveva riconosciuto diritti analoghi all’ecosistema del Rio delle Amazzoni da considerare, secondo il parere della massima Corte colombiana, “come entità, soggetto di diritti e beneficiario della protezione, della conservazione, della manutenzione e del ripristino”.

La legge emanata da questa piccola comunità nel cuore dell’Amazzonia brasiliana arriva mentre, per la prima volta in 14 anni, i rappresentanti di otto governi sudamericani si riuniscono a Belem per discutere di come preservare la foresta amazzonica per contribuire a contrastare il cambiamento climatico e proteggere le popolazioni indigene, con l'obiettivo di raggiungere un accordo su questioni che vanno dalla lotta alla deforestazione al finanziamento dello sviluppo sostenibile.