Antonella Clerici, la vacanza è in famiglia

Antonella Clerici si trova in Normandia con il compagno Vittorio Garrone e in un post sui social scrive: “Per me la vera vacanza è così. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità… sereno agosto a tutti” e alla figlia Maelle dedica: “Sei così bella…”.