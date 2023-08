Antonella Zedda replica al vicepresidente del Senato: “Mi chiami senatore e non senatrice”

“La senatrice Antonella Zedda”, invitata a prendere parola in Aula, replica al presidente di turno Gian Marco Centinaio: “D'ora in poi potrebbe chiamarmi senatore e non senatrice, la Corte di Appello mi ha proclamato senatore, mi chiami senatore, per cortesia, non senatrice”. Centinaio accoglie subito la richiesta. In Aula parte il brusio e la parlamentare di Fratelli d'Italia puntualizza di nuovo. Interviene ancora il vicepresidente del Senato che cerca di smorzare sul nascere le polemiche: “Chiamatevi come volete, senatrice, senatore, basta che lasciamo parlare il senatore Zedda”.