"Un colpo a ciel sereno", così Dino Zoff commenta l'addio di Mancini alla Nazionale

"Non me l'aspettavo, probabilmente come me tanti altri non se l'aspettavano. Un colpo a ciel sereno": l'ex portiere campione del mondo ed ex ct azzurro, Dino Zoff, esprime sorpresa nel commentare le dimissioni dalla panchina della Nazionale di Roberto Mancini. "Una settimana fa erano stati fatti i programmi affidandogli la totale responsabilità - ha detto Zoff a Rainews24 - e ora ci vorrebbe un ct robusto, sia caratterialmente che con le idee chiare".