Arriva la tempesta Khanun, gli scout pronti a lasciare il festival mondiale di Jamboree

Le procedure di evacuazione dovrebbero iniziare domani mattina intorno alle 10.00 ora locale, in modo graduale, per gli oltre 36mila ragazzi provenienti da 156 paesi che saranno portati al sicuro grazie a un convoglio di oltre mille autobus messo a disposizione dal governo coreano. Lo ha dichiarato il viceministro della Corea del Sud per la gestione dei disastri e della sicurezza, Kim Sung-Ho.