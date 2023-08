Dentro la casa di Freddie Mercury: a Londra apre la più grande asta di cimeli dei Queen

Is this real life or just a fantasy? E’ realtà o fantasia? Queste le parole di una celebre canzone dei Queen che si adattano perfettamente a descrivere l’allestimento dell’asta di memorabilia di Freddie Mercury che apre oggi i battenti a Londra. Sotheby ha voluto ricreare la casa londinese di Freddie per esporre centinaia di oggetti che faranno la gioia dei fortunati acquirenti.

Rari oggetti, inclusi testi scritti a mano, opere d'arte e oggetti da collezione dalla casa di Freddie Mercury a Londra, Garden Lodge, sono stati custoditi dalla sua cara amica Mary Austin dopo la sua morte nel 1991.

Gli oggetti saranno esposti al pubblico per un mese e poi venduti all'asta con prezzi che vanno da 40 sterline a milioni di sterline.

"Questo è un momento eccezionale nella storia dei 280 anni di Sotheby's", ha detto David Macdonald, responsabile delle vendite di proprietà unica presso Sotheby's London, all'evento di lancio per la stampa il giovedì (3 agosto).

"Abbiamo cercato di creare istantanee del suo mondo privato, della sua casa - Garden Lodge, che include il bar, la sua biblioteca, il suo divano", ha detto. "Non si tratta solo delle cose belle di cui Freddie amava circondarsi. Si tratta anche della sua storia personale... dell'uomo che ha creato alcune delle liriche più memorabili del tardo XX secolo".

Al centro dell'asta si trova il prezioso pianoforte nero Yamaha di Mercury, stimato tra 2 e 3 milioni di sterline (da 2,5 a 3,8 milioni di dollari), su cui ha composto l'epica "Bohemian Rhapsody" dei Queen nel 1975.

"Di tutti i centinaia di oggetti che abbiamo qui... non c'è dubbio che il pianoforte fosse l'oggetto che significava di più per lui perché era il suo strumento compositivo", ha detto Gabriel Heaton, responsabile del dipartimento di libri e manoscritti speciali di Sotheby's.

.

Altri oggetti in vendita includono la corona e il mantello regale di Mercury, indossati per il finale "God Save The Queen" durante l'ultima tournée del cantante con i Queen nel 1986, stimati tra 60.000 e 80.000 sterline, e un pettine per baffi in argento di Tiffany & Co.

I testi scritti a mano delle canzoni "We Are The Champions" hanno una stima di 200.000-300.000 sterline, mentre quelli di "Killer Queen" hanno un prezzo di 50.000-70.000 sterline.

Gli oggetti sono stati divisi e saranno messi all'asta in sei vendite, con una stima totale di 7,5-11 milioni di sterline.