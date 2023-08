Tamberi: "Pronto a piangere e lottare come a Tokyo 2020"

Gianmarco Tamberi, il campione 31enne di Civitanova Marche (Macerata), oro olimpico di salto in alto, intervistato dal TG1 racconta: "Mi fermano per strada e mi dicono: 'Ho pianto, non ti rendi conto di quanto ho pianto'". E a proposito del gradino più alto del podio che ancora gli manca nei Mondiali promette: "Indubbiamente mi vedrete con una voglia di spaccare il mondo e di portare a casa quella medaglia d'oro".