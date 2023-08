Fiamme ed esplosioni: droni colpiscono l'aeroporto russo di Pskov. Non ci sarebbero vittime

Un aeroporto della città russa nord-occidentale di Pskov è stato preso di mira da droni e l'esercito russo sta respingendo l'attacco. Lo ha dichiarato il governatore regionale Mikhail Vedernikov. "Il ministero della Difesa sta respingendo un attacco di droni all'aeroporto di Pskov" ha affermato Vedernikov sui social media dove ha pubblicato un video di un incendio massiccio, con il suono di esplosioni e sirene in sottofondo. Non si sono verificate vittime secondo quanto ha riferito lo stesso governatore. "Sono arrivato sul posto proprio all'inizio dell'incidente. L'entità del danno è ora in fase di valutazione", ha scritto Vedernikov sul suo canale Telegram.

Il ministero della Difesa non ha rilasciato alcun commento immediato, ma quattro aerei da trasporto pesante, Ilyushin Il-76, sarebbero stati danneggiati. La regione di Pskov era già stata presa di mira dai droni a fine maggio. Nelle ultime settimane Mosca e altre regioni russe sono state bersagliate da una raffica di attacchi di droni ucraini, dopo che quest'estate Kiev aveva giurato di "restituire" il conflitto alla Russia.