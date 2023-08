Attacco russo ai granai nel porto sul Danubio: sospesa ogni operazione - video

Il terminal fluviale e l'edificio amministrativo della Danube shipping Company di Izmail sono stati distrutti, tutte le operazioni sono state sospese dopo l'attacco dei droni russi. Lo riferiscono l'Ukrainska Pravda e il Guardian citando fonti militari e della struttura industriale sul Danubio, nel distretto di Odessa, al confine con la Romania, cruciale per il trasporto dei cereali ucraini.

Il porto di Izmail si trova dalla parte opposta del fiume rispetto alla Romania, Paese membro della Nato, e finora è stato usato come principale via alternativa dall'Ucraina per le esportazioni da quando Mosca si è sganciata dall'accordo.