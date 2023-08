Legge di Bilancio, attesa in autunno una stretta del Fisco per contrastare l'evasione

Governo dicevamo alle prese con le risorse per la prossima legge di bilancio e la definizione delle priorità economiche. Attesa in autunno una stretta del Fisco per contrastare l'evasione dopo la convenzione Tra Mef e Agenzia delle Entrate. Un fisco a due facce, nei confronti di contribuenti e imprese, spiega il direttore Ruffini che annuncia controlli incrociati sui conti correnti per vedere eventuali incongruenze tra versamenti e redditi dichiarati. Da oggi la scadenza di 148 adempimenti fiscali.