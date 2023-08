Bandiere russe vengono sventolate dai sostenitori del golpe in Niger davanti alla base francese

Nei giorni scorsi i sostenitori del golpe in Niger hanno sventolato anche bandiere russe, oltre a quelle nigerine, davanti alla base francese alle porte di Niamey e hanno urlato il loro sostegno ai soldati che hanno preso il potere, in particolare alloro leader, il generale Abdourahamane Tchian. Per il sindacato studentesco che sostiene il regime militare l'Ecowas non è indipendente, ma è una manipolazione della Francia, sottoposto ad un'influenza esterna.