"Benvenuto in Arabia Saudita, insieme avremo successo": la firma di Neymar

In questo video la firma sul contratto: Neymar Jr. passa dal Paris Saint-Germain (PSG) all'Al Hilal, squadra della Lega saudita professionistica di calcio, per una cifra di circa 90 milioni di euro più bonus.

Il 31enne nazionale brasiliano ha firmato un contratto di due anni che si dovrebbe aggirare intorno ai 150 milioni di euro all'anno. È l'ennesimo top player che si trasferisce in Arabia Saudita Arabia durante l'attuale finestra di mercato.

Anche l'argentino campione del mondo Messi aveva avuto l'opportunità di passare ad Al Hilal, ma poi ha scelto l'Inter Miami, squadra della Major League Soccer.