Cagliari - Inter 0-2, la sintesi della partita (video)

Lo stadio è particolarmente caldo per questa prima partita in casa dei rossoblù. Inizio aggressivo del Cagliari. Ma è Lautaro al 14' a tentare il tiro del vantaggio. Sinistro al volo, diagonale, conclusione quasi perfetta se non ci fosse stato il palo a bloccare il tiro. Inter è sempre in pressing. Al 16' il Cagliari cerca di rispondere: cross da destra di Nandez e complicata girata di testa di Pavoletti. Pallone fuori misura, ma il pubblico apprezzae applaude. Ma al 21' arriva la rete di Denzel Dumfriee con un destro preciso, impossibile da prendere per Radunovic. Raddoppio al 30' L. Martinez. Azione corale con Dimarco che scambia con Thuram che serve a Lautaro, l'argentino controlla e va in gol. I padroni di casa ora sembrano disorientati, dopo la doppietta subìta. I nerazzurri assoluti padroni del campo. E non finiscono le brutte notizie per il Cagliari. Al 34' Pavoletti è a terra e si tocca la coscia sinistra: problema muscolare per lui. Ranieri cerca di riorganizzare i suoi, mentre l'Inter riprende un attimo respiro. 3' di recupero. L'Inter ci riprova ancora con Dimarco che serve un ottimo pallone a Lautaro ma Augello anticipa. Al 46' è lo stesso Augello a cercare di liberare il sinistro da fuori area, ma la conclusione è centrale e viene facilmente bloccata da Sommer. La prima frazione finisce 2-0 a favore degli ospiti. Ottima prestazione dell'Inter. Sull'onda dell'entusiasmo del pubblico, i padroni di casa partono forte, ma i nerazzurri hanno una superiorità tecnica che non lascia scampo. Con il passare dei minuti gli uomini di Inzaghi hanno dimostrato sempre di più di essere padroni del campo. Sarà dura per il Cagliari reagire, visto che ha perso anche Pavoletti.

Ad inizio seconda frazione, l'Inter cerca di non forzare e gestire il vantaggio. Mossa strategica di Ranieri: Nandez ora agisce più da mezzala destra. Al 55' lo stadio applaude Luvumbo, che si crea un'occasione nell'area avversaria, conclude col mancino ma viene ribattuto dalla difesa nerazzurra. Al 60' Ranieri interviene anche a sinistra con l'ingresso di Azzi, al posto di Jakub Jankto, per cercare di bloccare gli interventi sulle fasce dell'Inter. L'Inter non si spaventa, controlla la palla e gestisce il ritmo. Al 71' Inzaghi innesta forze nuove e concede respiro a Dumfries, Barella e Dimarco, dentro Cuadrado, Frattesi e Carlos Augusto. Barella viene salutato dagli applausi dei suoi ex tifosi, seppur fischiato durante la partita. Al 72' proteste dei padroni di casa: Luvumbo va giù nell'area nerazzurra dopo un intervento di Cuadrado. Tutto regolare per Fabbri, non richiamato dal VAR. Intanto Inzaghi inserisce Arnautovic per Thuram. Luvumbo di nuova pericoloso all' 80' con una serpentina interessante cercando di stimolare l'attacco dei rossoblù. Ci prova pure Sulemana, dal limite, con potenza, ma il pallone finisce lontano dalla porta. All'86' l'Inter vicino al tris con Calhanoglu: pure lui prende il palo con il destro. Anche Azzi si mangia il gol al 90'. Grandissima occasione per il rossoblù, che di fonte alla porta prova il tiro, ma il portiere nerazzurro con un miracolo blocca sulla linea. 5' di recupero. All'Inter serve solo la prima frazione per conquistare il successo per 0-2 sul campo del Cagliari. Ora è a punteggio con Milan, Napoli e Verona. Nella seconda frazione mister Ranieri cerca di cambiare strategia ma senza successo.