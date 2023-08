Luciano Spalletti è alle porte di Coverciano, pronto a dire sì

Luciano Spalletti è ormai alle porte di Coverciano, pronto a dire sì. Questione di ore. Il tempo di decidere come procedere nel contenzioso con il Napoli, che avrà una sua coda, a prescindere della sua firma sul contratto della Federcalcio. Per il tecnico gli ultimi giorni non sono stati facili. Un tumulto di sentimenti tra un passato recente pieno d’amore e un futuro ambizioso tutto da scrivere. Dopo ore passate al telefono, oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e l’allenatore potrebbero incontrarsi perché il nuovo ct possa sentire forte la vicinanza dei vertici nella battaglia legale con il Napoli, e poi per i dettagli legati al contratto e staff, sui quali una intesa di massina è stata già raggiunta.