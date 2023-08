Napoli - Sassuolo 2-0, la sintesi della partita

Inizia la prima frazione e i padroni di casa partono in pressing a un passo dal vantaggio. Traversone di Di Lorenzo dalla destra, Raspadori si esibisce in una bella girata con il destro sul primo palo, ma il pallone si infrange sul legno alla sinistra di Consigli, nettamente battuto. Il Napoli gestisce il match, in continuo possesso di palla. Al 12' episodio dubbio nell'area del Sassuolo. Scontro tra Boloca e Politano, Giua è vicino e giudica l'intervento come regolare. Arbitro richiamato dal Var, dopo la visione delle immagini viene concesso il calcio di rigore per il Napoli. Osimhen al dischetto non sbaglia. Il nigeriano è freddissimo dagli undici metri: siluro alla destra di Consigli per Osimhen. Napoli in vantaggio. Al 34' grandissima occasione per i padroni di casa: su corner battuto dalla destra, Anguissa è bravo a svettare più in alto e colpire di testa, ma il pallone finisce a lato di pochissimo. Finisce dopo 45'+6'. Primo tempo sottolineato da un forcing continuo dei padroni di casa e dal loro netto predominio. Il Sassuolo non riesce a concretizzare. Non pervenuto.

Inizia il secondo tempo. E' il Sassuolo a muovere il primo pallone della ripresa. Si riparte con gli stessi ventidue che hanno chiuso la prima frazione. Al 46', come nel primo tempo, occasione gigantesca per il Napoli in avvio. Cross perfetto di Politano dalla destra, con Osimhen che sceglie perfettamente il tempo, ma il suo colpo di testa a botta sicura, si spegne a lato. Al 64' arriva il raddoppio del Napoli con Di Lorenzo. Decisivo Kvaratskhelia che prende palla sulla trequarti e imbuca per il solito straripante Di Lorenzo che fulmina Consigli con un perfetto diagonale rasoterra. Serie di rimpalli nell'area del Sassuolo. Chance per Anguissa che perde l'attimo e non riesce a calciare in porta. I neroverdi non sembrano proprio avere le armi per poter impensierire i campioni d'Italia. Al Maradona finisce con il successo meritato e convincente degli uomini di Garcia. Match gestito dall'inizio alla fine. La svolta arriva però al 51' quando Giua estrae il rosso diretto per Lopez, reo di aver detto qualche parola irripetibile all'indirizzo dell'arbitro. Da lì in poi il Sassuolo non ha più nulla da dire in campo. Il Napoli sale così a quota 6 punti, mentre il Sassuolo rimane fermo a 0. Migliore in campo Di Lorenzo, semplicemente perfetto.