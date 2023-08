Salernitana - Udinese 1-1, la sintesi della partita (video)

Durante il primo tempo gioco spezzettato. Numerosi falli. Qualche occasione per entrambe. Al 15', Thauvin prova il mancino ma il suo tiro trova la barriera. Al 16', Samardzic da angolo trova la testa di Perez, l'argentino colpisce male e la palla finisce alta sopra la traversa. Partita faticosa. Giocata molto a centrocampo. Prova a rendersi pericolosa la squadra di casa con il duo Mazzocchi-Candreva, ma la difesa bianconera regge bene. Al 30' solito cooling break. I granata spingono in avanti con un'azione insistita in cerca del gol del vantaggio. Al 37' Bohinen prova il mancino ma il tiro finisce di poco alto. Silvestri era sulla traiettoria. Al 44' grande occasione per l'Udinese: Lovric trova la testa di Lucca ma la conclusione del giovane attaccante italiano trova la risposta di Ochoa che blocca la minaccia. 3' di recupero. Al 46' occasione per i friulani con Pirola che devia sfortunatamente la palla di testa verso la sua porta, ma è bravissimo Ochoa a togliere il pallone dalla porta ed evitare uno sfortunato autogol del compagno. La prima frazione finisce a reti inviolate. L'Udinese si rende pericolosoa ma non riesce mai a trovare il bersaglio grosso. La Salernitana, dopo un inizio sotto tono, prova a minacciare la porta di Silvestri prima con Pirola poi con Bohinen, ma i loro tiri finiscono entrambi fuori. Nei minuti di recupero i bianconeri vanno vicini al gol in due occasioni ma è bravo Ochoa a salvare. Bravissimo il portiere messicano.

Secondo tempo. Si torna dagli spogliatoi con gli stessi 22 che hanno iniziato la prima frazione di gara. Al 46' Thauvin prova da dentro l'area di rigore, ma il suo tiro è centrale e Ochoa respinge. La formazione di Sousa non riesce proprio a concretizzare. Al 53' iniziano le sostituzioni per la Salernitana: fuori Emil Bohinen, dentro l'argentino, neo acquisto, Agustín Martegani. E sono gli ospiti a sbloccare il match al 57' con Samardzic. Kamara crossa per Lucca, l'attaccante italiano di testa per il centrocampista serbo che davanti alla porta, al volo di sinistro, incrocia la conclusione e supera Ochoa. Decisamente ora Paulo Sousa deve cambiare strategia e al 62' entrano Cabral e Bradaric al posto di Botheim e Mazzocchi. Samardzic diventa l'uomo jolly. E' dappertutto. Al 67' trova Lovric al limite dell'area. Lo sloveno tira rasoterra e angolato, ma Ochoa riesce a deviare in angolo. Padroni di casa cercano di reagire. E ci riescono al 72' con Boulaye Dia che tira di di sinistro, trova lo specchio e il pareggio. L'Arechi esplode di gioia. Tutti in piedi. Granata ora pericolosi. Al 79' Salernitana vicina al vantaggio: Martegani rientra e cerca il mancino sul primo palo, Silvestri vola, nega il gol e salva la squadra. 6' di recupero. Dopo il triplice fischio, finisce 1-1.