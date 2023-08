Calderone: "Dobbiamo fare di tutto per chi può lavorare"

"Oggi presentiamo la parte di piattaforma dedicata al Supporto per la formazione il lavoro", il primo strumento post Reddito di cittadinanza rivolto ai soggetti occupabili tra i 18 e i 59 anni, "l'età media è 40 anni. Questo Paese non può permettersi di non fare di tutto per chi può lavorare". Lo sottolinea la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, presentando la piattaforma Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) presso la sede dell'Inps, il nuovo portale dedicato alle misure di sostegno, ai percorsi di formazione e alla ricerca del lavoro, che prende il via il primo settembre.