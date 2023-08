Calderone: "Sulle pensioni percorso avviato, a compimento entro la legislatura" - Video

Non torneremo indietro su alcune situazioni che sono legate a degli anticipi pensionistici. Dovremo lavorare per comprendere come inserire altri strumenti e rivederne alcuni, come l'Ape sociale, che vedo più ampia, e per le donne". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, risponde a Rainews24 sul tema delle pensioni e sulla proroga di Quota 103. "Penso - aggiunge - che ci siano gli strumenti per fare una riflessione che non sarà definitiva ed esaustiva, che dovrà tenere conto delle disponibilità ma nell'ottica di un percorso che è iniziato e arriverà a compimento in legislatura". Calderone rimarca che "puntiamo a mettere in campo una serie di azioni per strutturare interventi a favore di giovani e donne".