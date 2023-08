Canada, nel video gli abitanti in barca sul lago Okanagan per sfuggire alle fiamme

Ordine di evacuazione per 15mila case nella regione della Columbia Britannica, nel sud del Canada, mentre i vigili del fuoco combattono contro gli incendi. Le autorità locali riferiscono che alcune case sono andate in fiamme a Kelowna Ovest, una città di circa 38mila abitanti nella Columbia Britannica, dopo che un incendio è cresciuto "esponenzialmente peggio" del previsto durante la notte. Il premier di British Columbia, David Eby, ha dichiarato lo stato di emergenza per la provincia a causa della rapida evoluzione della situazione degli incendi. "Nei prossimi giorni ci aspetta una situazione estremamente difficile", ha dichiarato Eby in una conferenza stampa nella serata locale di venerdì. Il decreto darà alle autorità una serie di strumenti legali, tra cui il potere di impedire alle persone di recarsi in aree pericolose e di garantire l'accesso agli alloggi per gli sfollati e ad attrezzature specifiche per combattere gli incendi.