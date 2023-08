Carceri, Nordio: "Ogni suicidio è una sconfitta della giustizia e mia personale"

"Desidero rivolgere il mio primo pensiero alla memoria di tutti coloro i quali hanno compiuto questa drammatica scelta di togliersi la vita. Purtroppo è una consuetudine non solo nazionale ma direi mondiale ed è una tragedia. Però dobbiamo fare di tutto per ridurla se non proprio eliminarla, vista la complessità e la imperscrutabilità della natura umana". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un videomessaggio ai 189 istituti penitenziari per il Ferragosto. Il tema del sovraffollamento e del disagio sanitario e psicologico nelle carceri italiane è tornato alla ribalta dopo i suicidi delle ultime ore e dopo la visita del Guardasigilli alle Vallette di Torino .

"Comunque sia ogni suicidio è una sconfitta per lo Stato, una sconfitta per la giustizia, una sconfitta mia personale e un dolore personale", aggiunge. "La circolare che abbiamo emanato di recente per aumentare l'aiuto psicologico a quelli che versano in condizioni di particolare disagio, si inserisce in una volontà più ampia di vicinanza ai detenuti. Siamo consapevoli che lo Stato deve garantire la certezza della pena per essere coerente con le proprie promesse di sicurezza nei confronti dei cittadini e anche di applicazione della sanzione per chi viola la legge".

Già assunti 2800 poliziotti e 57 dirigenti

“Abbiamo assunto 57 nuovi consiglieri penitenziari che prenderanno servizio alla fine dell'anno e 2800appartenenti alla polizia penitenziaria che colmeranno le inefficienze di organico, contiamo nei limiti del possibile di assumerne di più”.

Aumento dell'organico e assistenza psicologica

Nordio ricorda poi la funzione rieducativa della pena, e dice che sarà assunto nuovo personale, non solo agenti, ma anche operatori sanitari che si occupino della salute mentale dei detenuti: "La nostra attenzione va soprattutto agli assistenti psicologici, perché la situazione di disagio di chi si trova in carcere non necessita solo di controllo ma anche di aiuto, di ausilio per questo recupero non solo spirituale ma anche fisico che possa un domani essere prodromico al reinserimento nella società", conclude il ministro.

Accordi per trovare lavoro anche agli ex detenuti, con Cnel, Ferrovie dello Stato e altre istituzioni

"Abbiamo concluso e stiamo concludendo vari accordi con il Cnel, con le Ferrovie dello Stato e con tante altre istituzioni per dare un aiuto non solo a chi sta in carcere ma anche a chi, una volta uscito, ha il diritto di essere un cittadino a tutti gli effetti e non una persona marchiata dallo stigma di Caino". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conclusione.