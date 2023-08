Mondiali di ciclismo, Ganna arriva al traguardo della crono e vince l'argento (video)

Filippo Ganna arriva esausto al traguardo vincendo la medaglia d'argento nella prova a cronometro dei Mondiali di ciclismo 2023 in corso a Glasgow, in Scozia. L'azzurro chiude con un tempo di 55:31.51 e un distacco di soli soli 12"28 rispetto al belga Remco Evenepoel, medaglia d'oro in 55:19.23. Terzo il britannico Joshua Tarling. Tra i primi dieci anche un altro italiano, Mattia Cattaneo, ottavo in 57:16.01.