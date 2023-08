Il lastricato è bagnato e i corridori finiscono a terra senza pietà (video)

Caduta di gruppo sulla strada in lastricato bagnata dalla pioggia ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023, dove la gara in linea Under 23 si rivela spietata per i corridori che finiscono a terra a più riprese con conseguenze anche molto dolorose. A perdere l'equilibrio anche l'azzurro Nicolò Buratti, che però riesce a rialzarsi.