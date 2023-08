Ciclismo, Ana Maria Vitelaru: "Non ho più le gambe eppure la mia vita è piena e meravigliosa"

Ana Maria Vitelaru, ciclista della nazionale italiana nata in Romania, quarta nella gara di handbike H5, intervistata dalla Rai rivela: "La cosa che amo di più insieme al ciclismo è andare nelle scuole a portare l'esempio che si può anche 'in assenza di' e nonostante tutto. Si può fare davvero tantissimo, nella vita si può ripartire anche da zero, e bisogna imparare sempre a fare con ciò che si ha e smettere di pensare 'Non posso perché non ho più quello...'. Non ho più le gambe eppure posso dire davvero di avere una vita piena e meravigliosa. Bisogna sempre credere nell'amore, perché è il punto più grande della vita, e in se stessi".