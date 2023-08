Mondiali di ciclismo, Claudia Cretti vince la prima medaglia azzurra (video)

Claudia Cretti vince la medaglia di bronzo nell'inseguimento individuale C5 donne, valido come specialità paralimpica. Battuta la britannica Morgan Newberry con un tempo di 3'43″269 contro 3'46"389. Intervistata subito dopo la vittoria, la paratleta reduce da un grave incidente commenta: "Anche mentre ero in coma mi giravano le ruote in testa".