Mondiali di ciclismo, gli Azzurri fanno mangiare la polvere alla Nuova Zelanda (video)

Il quartetto italiano composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro, quest'ultimo schierato al posto di Simone Consonni, si qualifica in finale nell'inseguimento maschile a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista in scena al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow. I quattro azzurri, allenati dal ct Marco Villa, superano la Nuova Zelanda con un tempo di 3'46"855.

La finale di sabato sera sarà Italia-Danimarca, in pista per la medaglia d'oro come alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Australia e Nuova Zelanda si disputeranno il bronzo, grazie anche alla prova vincente della Danimarca sull'Australia con un tempo di 3'45"634.