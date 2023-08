Ciclista senza braccia riceve in premio un orologio da polso: la video-reazione da campione

Ricardo Ten Argilés non è un atleta qualunque: cinque Paralimpiadi da Atlanta 1996 a Rio 2016 vincendo tre medaglie d'oro in vasca. Poi la decisione di passare alla bici da corsa, sorprendendo ancora. Spagnolo, 47 anni, con le braccia amputate fino al gomito - così come la gamba sinistra, da quando a soli otto anni rimase folgorato dai fili dell'alta tensione -, Ten ha conquistato ben tre medaglie d'oro ai mondiali di ciclismo di Glasgow. Lo sportivo, però, è finito alle cronache non per i riconoscimenti, quanto per l'omaggio donato dallo sponsor nella premiazione “scratch test C1”: un orologio da polso. Le immagini sono diventate presto virali in rete e i social si sono sbizzarriti con commenti al vetriolo: “Premiazione inopportuna e priva di rispetto”. Fatto sta che Ten ha reagito nel miglior modo possibile con un video-risposta ironico, leggero, da campione. La voce fuori campo gli chiede: “Ricardo che ore sono?” e lui in favore di telecamera dice mostrando l'orologio allacciato sul moncone del braccio sinistro: “È l'ora del campione del mondo”.