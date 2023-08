Clip del film "Comandante" di Edoardo De Angelis

COMANDANTE il nuovo film di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino, nel ruolo del Comandante Salvatore Todaro, leggendario eroe dei mari, sarà presentato come film d'apertura in concorso alla 80ª Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia. Nel cast del film anche Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh e con Silvia D'Amico. La sceneggiatura è scritta da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis dalla quale è tratto l'omonimo romanzo edito da Bompiani. Le musiche del film sono composte da Robert Del Naja. “Aprire l'80ª edizione della Mostra del Cinema è per noi un grande onore per il quale ringraziamo il direttore Barbera – dichiara Edoardo De Angelis – è un film che parla di forza e Salvatore Todaro ne incarna la sua forma sublime: combattere il nemico senza dimenticare mai la sua natura di essere umano. Pronto a sconfiggerlo ma anche a prestargli soccorso per salvarne la vita come prescritto dalla legge del mare. Perché così si è sempre fatto e sempre si farà”.